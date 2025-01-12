Уровень подготовки военных КНДР сейчас низкий, но они научатся воевать, подчеркнул эксперт.

Северная Корея в войне с Украиной на стороне России готовит свою армию к другим масштабным боевым действиям.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона.

"Важно то, что Северная Корея в войне с Украиной готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам и дает им подготовку, обучение и обучение. То, что сейчас у северокорейских солдат низкий уровень подготовки - это, с одной стороны, хорошо для нас. Но это ситуативно, потому что со временем они хорошо умоются кровью, но научатся воевать. И те, кто выживут, передадут опыт другим своим солдатам", - подчеркнул он.

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Тимочко отметил, что если это происходит как обучение на уровне роты, батальона и бригады, то со временем на уровне офицеров их могут или перебрасывать в Северную Корею, или наращивать силы непосредственно в самой России для того, чтобы масштабировать опыт, готовить и слаживать свои подразделения на уровне дивизии и корпуса. Он добавил, что это займет время, но видно, что КНДР готова на это идти.

"Ким Чен Ын хочет серьезно претендовать в своем регионе на лидерство, потому что он считает себя молодым, по сравнению с Путиным, и у него есть время", - добавил он.

Тимочко отметил, что то, что солдаты Северной Кореи воюют на территории России, по международному законодательству, дает им определенный зазор для маневра. При этом подчеркнул, что "мы также не спим" и все должны понимать, что они являются, по сути, российскими солдатами, которые воюют против Украины и мы можем их уничтожать.

"Но на оперативном и стратегическом уровне нужно понимать, что и нам, и нашим союзникам, еще придется противодействовать не одной агрессивной армии РФ, а двум, примерно одинаковым по подготовке, идеологической выучке, по приблизительной номенклатуре оружия и примерно по одинаковому уровню агрессивности и предвзятости в отношении Украины и наших союзников. Потому что диктатуры имеют стратегические планы, а демократический мир очень медленно реагирует на такие вызовы", - подчеркнул он.

Украина взяла в плен первых северокорейских военных

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что двое солдат были ранены на Курщине, их доставили в Киев, где сейчас с ними общаются следователи Службы безопасности Украины.

Зеленский подчеркнул, что эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства в войне против Украины.

Президент добавил, что в плен северокорейские военные сдались украинским воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ.

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