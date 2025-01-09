Заместитель постоянного представителя США Дороти Камилла Ши, отметила, что Северная Корея получает огромную выгоду от участия в войне.

Северная Корея, отправляя солдат на войну против Украины, приобретает боевой опыт, который может помочь в случае войны Пхеньяна с соседними странами.

С таким предупреждением на заседании Совбеза ООН выступила заместитель постоянного представителя США Дороти Камилла Ши, пишет Reuters.

"КНДР получает большую выгоду от поставок российской военной техники, технологий и опыта, что делает ее более способной к ведению войны против соседей", - заявила Ши во время обсуждения в Совбезе последнего испытания КНДР гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

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Она допустила, что КНДР, вероятно, будет стремиться использовать это для продвижения продаж оружия и контрактов на военную подготовку по всему миру.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

7 января стало известно, что военное командование РФ впервые задействовало на территории Курской области смешанные группы, которые состоят из российских и корейских штурмовиков. Как рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", благодаря этому в последние дни российские войска имеют продвижение на севере Курского выступа. Кроме того, у солдат КНДР уже есть связь - раньше им не выдавали рации.

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