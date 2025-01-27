Есть время до лета: Буданов в Раде сделал тревожный прогноз по войне и переговорам, - СМИ

Глава ГУР отметил, что могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины.

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов предупредил, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины.

Об этом говорится в материале "Украинской правды". По данным издания, недавно в Раде состоялась закрытая встреча. Руководители парламента и фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.

"Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины. Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы все получилось", - рассказал собеседник, который принимал участие в этой встрече.

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Перспективы мирных переговоров: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп и Путин готовятся к телефонному звонку, в частности они могут обсудить войну в Украине. Западные СМИ пишут, что дипломатические шаги президента США по решению войны в Украине несут как потенциальные возможности, так и вызовы. Также не известно до сих пор, будет ли Украина принимать полноценное участие в переговорах и как будут учтены ее интересы.

Военный Павел Гвозденко объяснил, что Трамп может усилить Украину к переговорам, предоставив ей достаточно оружия или ослабив экономически Россию. При этом он уверен, что быстро остановить войну в любом случае не удастся.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин не хочет завершения войны в Украине, и президент США Трамп понимает, какие вызовы стоят в этой ситуации, и он "дает четкий посыл, что надо заканчивать, потому что будет хуже".

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