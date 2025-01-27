В то же время Дунда считает, что тот, кто распространил эту информацию должен ответить за свои действия, поскольку эту информацию запрещено обнародовать.

Заявление главы Главного управления охраны Кирилла Буданова на закрытой встрече в Верховной Раде о якобы необходимости переговоров до лета - вырвано из контекста. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире канала Киев24.

В материале "Украинской правды" появилась информация, якобы Буданов заявил, что "до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны", поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины. Издание ссылалось на источник, который участвовал в этом разговоре.

"На то есть закрытые комитеты, чтобы не вытекала информация, тем более вырезанная из контекста, не понимая, при каких условиях это было сказано и для чего. Надо учесть, что те ссылки на Кирилла Буданова - это ссылки на очень специфическую институцию (ГУР - УНИАН). Мы не знаем, по каким причинам и с какой целью делаются заявления и используются эти заявления, которые звучат из этой институции", - сказал Дунда.

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Нардеп отметил, что заседание было закрытым, поэтому информация не должна была вытечь. Дунда считает, что нужно инициировать расследование, кто сделал эту утечку, с какой целью и как он будет за это отвечать.

Что предшествовало

УП со ссылкой на источники сообщала, что недавно в Раде состоялась закрытая встреча. Руководители парламента и фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в войне.

"Больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", - рассказал собеседник, который принимал участие в этой встрече.

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