В ГУР напоминают, что информация на закрытых заседаниях не может озвучиваться в целом.

Распространенная в средствах массовой информации якобы цитата главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова из закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ответ на информацию в СМИ, что якобы Буданов сказал на закрытой встрече в парламенте Украины, что до лета 2025 года надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию нашей страны.

В ГУР призвали не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, поскольку "отдельные политические деятели могут искажать это в своих интересах, используя для этого журналистов".

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"Распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", - отмечают в украинской разведке.

В ГУР добавили, что Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость, потому что война с Россией продолжается.

"Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", - отмечают в разведке.

Прогноз Буданова относительно войны и переговоров - что известно

Как сообщал УНИАН, в материале издания "Украинская правда" отмечалось, что в парламенте состоялась закрытая встреча, на которую руководители парламента и фракций пригласили к себе командование Сил обороны, чтобы понять реальное положение дел. При этом речь шла о том, что якобы глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов предупредил, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины.

Собеседник издания отмечал, что сначала довольно путано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. При этом добавил, что больше всего запомнился ответ Буданова, когда его кто-то спросил сколько времени еще есть, то он якобы сказал "со своей холодной улыбкой", что "если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины".

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