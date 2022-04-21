Он отметил, что линия фронта меняется.

В Николаевской области около 20 населенных пунктов остаются в российской оккупации.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью НВ.

"Да, к югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Примерно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы - поставки идут с территории Херсонской области в них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся", - рассказал он.

Ранее Ким рассказал о новом смертоносном обстреле Николаева и назвал самую главную беду России.