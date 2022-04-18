По словам главы Луганской ОВА, есть лишь два способа избежать "мобилизации".

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, как можно попробовать избежать принудительной "мобилизации" на оккупированных украинских территориях.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"Мы видим, что хватают мужчин, бросают их сразу на фронт воевать против Украины. Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают как пушечное мясо прямо в жерло боев, там просто ад. Единственные возможности уберечься: либо выезжать, даже через Беларусь пытаться куда-то выезжать, либо прятаться. Другого варианта нет", - подчеркнул руководитель ОВА.

Украинцев забирают в армию на оккупированной территории

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что на временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.

Такая "мобилизация" является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Документ строго запрещает оккупационным государству заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в их вооруженных или вспомогательных силах.

Кроме того, по данным Денисовой, оккупационная власть так называемых "ЛНР" и "ДНР" мобилизует в незаконные вооруженные формирования несовершеннолетних ребят. На войну отправляют детей, которые были членами "патриотических клубов".

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