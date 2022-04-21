Жители областного центра уже не боятся обстрелов, утверждает глава Николаевской ОВА.

Оккупанты снова обстреляли Николаев, пострадали три человека, одного из них не смогли спасти.

Последствия обстрелов ликвидируют, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в утреннем видеообращении и назвал главную беду Российской Федерации.

"Обстрелы у нас произошли… Один человек погиб, на операционном столе не спасли из трех, которые были ранены… В любом случае - страха того неизвестности нет, …мы уже видим, понимаем, как это происходит (как происходят обстрелы - Ред.) и не боимся", - поделился чиновник.

Ким также напомнил, что у РФ есть две беды - дураки и дороги, и назвал ключевую беду страны-агрессора.

"Так вот, беда самая главная - когда дурак указывает дорогу", - полагает чиновник.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Николаеве. Украинские военнослужащие давали достойный отпор врагу.

В апреле мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что из-за обстрелов противника в областном центре погиб 81 мирный житель, в частности, один ребенок.

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