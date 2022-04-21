Оккупанты снова обстреляли Николаев, пострадали три человека, одного из них не смогли спасти.
Последствия обстрелов ликвидируют, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в утреннем видеообращении и назвал главную беду Российской Федерации.
"Обстрелы у нас произошли… Один человек погиб, на операционном столе не спасли из трех, которые были ранены… В любом случае - страха того неизвестности нет, …мы уже видим, понимаем, как это происходит (как происходят обстрелы - Ред.) и не боимся", - поделился чиновник.
Ким также напомнил, что у РФ есть две беды - дураки и дороги, и назвал ключевую беду страны-агрессора.
"Так вот, беда самая главная - когда дурак указывает дорогу", - полагает чиновник.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Николаеве. Украинские военнослужащие давали достойный отпор врагу.
В апреле мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что из-за обстрелов противника в областном центре погиб 81 мирный житель, в частности, один ребенок.