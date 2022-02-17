Основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника.

Военнослужащие Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетьмана Петра Дорошенко совместно с работниками Национальной полиции Украины взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию.

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

Отмечается, что основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве.

"Учитывая вызовы сегодняшнего дня и всю ответственность, которая возложена на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой президентской бригады. Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции", – отметил заместитель начальника Северного Киевского территориального управления НГУ полковник Олег Дуда.

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности, проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

Угроза нового нападения России

В течение последних месяцев Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

15 февраля в МО России заявили об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Однако ни в НАТО, ни в США не подтверждают признаки деэскалации в российско-украинском приграничье.

Более того, генсек НАТО заявил о наращивании наступательных позиций россиян вдоль украинской границы: "... мы не видели никакого отвода российских сил. И конечно, это противоречит сообщению о реальных дипломатических усилиях. Будущее покажет, будет ли происходить российское отведение. Мы очень внимательно отслеживаем, что делает Россия в Украине и возле нее. Мы видели, что они увеличили количество войск и еще больше войск на пути. Россия сохраняет потенциал полномасштабного вторжения в Украину без какого-либо времени на предупреждение".

Вечером 15 февраля американский президент Джо Байден, комментируя кризис в Восточной Европе, сказал, что "вторжение России в Украину все еще остается возможным".

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