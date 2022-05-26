Министр напомнила, как в прошлый раз, когда российскому диктатору пошли на уступки, он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выступила с предостережением от попыток Запада "умиротворить" российского диктатора Путина. Единственный способ прекратить войну – обуздать агрессора силой.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

Российскую агрессию нельзя утихомирить. Ее нужно встретить силой, – говорит Трасс. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине.

Министр отметила, что Запад должен "усвоить уроки истории" после того, как президенту РФ пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.

Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа. Мы не должны позволить, чтобы в Украине развился затяжной и все более мучительный конфликт – заявила глава МИД.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина будет бороться с оккупантами, пока не вернет все свои земли. Он допустил возможность переговоров с РФ, но только после того, как российская сторона отведет войска до линии, которая была до 24 февраля.

Издание Reuters узнало, что три страны ЕС выступают за мирные переговоры. Среди них – Венгрия и Кипр, которые являются одними из государств, которые больше всего критикуют новый пакет санкций ЕС против России, который в течение длительного времени блокировался из-за внутренних разногласий.

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