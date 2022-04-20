Перед этим о поставке тяжелой артиллерии в Украину сообщили США.

Канада отправит в Украину крупнокалиберную артиллерию.

Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Голос Америки.

"Канада направит в Украину тяжелую артиллерию. Подробности мы объявим в ближайшие дни", - отметил Трюдо.

Ранее о поставке тяжелой артиллерии в Украину сообщили США. Последний пакет американской военной помощи содержит 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм гаубиц и 300 дронов Switchblade.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Канада планирует передать Украине военного оборудования на $500 млн. В частности, Украина может получить бронированные машины Senator и бронетранспортеры Coyote и Bison.

Senator APC - это бронированная машина предназначена для правоохранительных органов и пограничного патрулирования. Senator может выдерживать поражение снарядами калибра до 50 мм, имеет взрывозащищенный кузов, а также систему защиты от химических и биологических атак.

Канада имеет существенные бюрократические преграды, чтобы поставлять в Украину необходимое вооружение.

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