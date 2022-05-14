Ситуация в Харькове напряженная, город постоянно атакует РФ.

Харьков и область сильно пострадали в результате обстрелов РФ после начала полномасштабной войны против Украины.

УНИАН онлайн следит за происходящим в Харькове и области в субботу, 14 мая 2022:

03:58 На Харьковщине заместитель начальника райотдела полиции согласилась сотрудничать с оккупантами та организовала им сопровождение.

По требованию представителей ВС РФ она организовала и обеспечила беспрепятственное перемещение военной техники и личного состава оккупантов по Купянску в сопровождении служебных автомобилей отдела полиции.

Кроме того, подполковник полиции лично сопровождала главную колонну военной техники оккупантов, которая передвигалась по городу.

00:35 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о том, что реальные цифры относительно количества погибших в Изюме Харьковской области значительно выше официальной статистики, поскольку получение информации происходит с задержкой, и много сообщений о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

00:10 Украинцы продолжают добиваться успехов в освоении городов и сел вокруг Харькова.

"Мы наблюдаем некоторый прогресс в том, что они оттесняют российские войска ближе к границе и от Харькова" - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в телефонах оккупантов находят записи зверств, которые те совершали ранее в других областях Украины, в частности на Киевщине.

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