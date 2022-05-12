Уже установлены данные этих оккупантов - где они живут, чем занимаются.

В Харьковской области в телефонах оккупантов находят записи зверств, которые ты совершали ранее в других областях Украины, в частности на Киевщине.

Об этом в интервью "АрмияINFORM" рассказал глава Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

"Мое субъективное видение, что все они все понимали — и где находятся, и что делают. Особенно смешно звучит это оправдание из уст тех, кто побывал на территории Киевской, Житомирской, Черниговской областей, а затем были переброшены сюда, на харьковское направление. Кроме того, бесспорными доказательствами становится тот контент, те зверства, которые они творили по отношению к украинцам, и который мы извлекаем из мобильных телефонов оккупантов..." - заявил он.

По словам Дудина, уже установлены данные этих оккупантов - где они живут, чем занимаются. Даже тех, кто еще находится в плену.

"Добавлю от себя: считаю, что их руководство перебросило их на харьковское направление с целью дальнейшей их "утилизации", чтобы скрыть свидетелей тех зверств, которые они творили в отношении наших граждан", - подытожил глава УСБУ в Харьковской области.

Российские захватчики жестоко убивают мирных украинцев и кичатся этим, как свидетельствуют перехват СБУ. В то же время российская пропаганда продолжает отрицать зверства.

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