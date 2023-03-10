Есть несколько факторов, которые влияют на провалы российской армии на фронте.

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал наиболее значимой слабым звеном российской армии ее мотивацию. Ведь военно-политическое руководство не объясняет ничего - что оккупанты делают в Украине, почему у них такие большие потери.

Как рассказал он в интервью "Обозревателю", несмотря на мантры в Кремле о "потерьнет", а точнее о 5 тысячах мертвых российских солдат, количество похоронок и вдов явно больше этих цифр.

Генштаб ВСУ оценивает по состоянию на 10 марта количество ликвидированных в Украине путинских военных в почти 157 тысяч.

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"Очевидно, что на фоне таких потерь отсутствие мотивации – главный фактор, который влияет на боевую готовность путинской армии", — сказал Селезнев.

Еще одна проблема армии РФ, продолжил он, — не очень понятная российская военная логистика. А следующая - потеря российской армией во время боев в Украине элитарных частей и подразделений. А их место занимают "чмобики" с минимальным уровнем подготовки, мотивации и обеспеченности.

Мобилизация в России

21 сентября 2022 года Путин объявил о проведении в России так называемой "частичной мобилизации". Официально планировали призвать примерно 300 тысяч человек. В октябре в Кремле поспешили отчитаться, что мобилизацию свернули, но на самом деле она продолжается и сегодня.

В начале января 2023 года британская газета The Times, ссылаясь на данные западной разведки, сообщила, что Россия готовится объявить новую волну мобилизации и отправить на фронт до 500 тысяч человек.

Военный эксперт Сергей Грабский заверил, что Россия не способна мобилизовать 20 миллионов человек.

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