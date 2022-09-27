Переход на эти системы поможет Украине бороться против российской угрозы с воздуха.

Украинская ПВО уже сбивает 50-70% запущенных российскими захватчиками ракет.

Об этом рассказал капитан I ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

Он уверяет, что этот показатель будет только расти, так как вскоре ВСУ получат системы NASAMS от союзников.

"Количество ракет, которыми у нас сбивают вражеские воздушные цели тоже не бесконечное. Пополнять эти запасы становится все сложнее, потому что новые ракеты для них делают в России. Поэтому переход на комплексы NASAMS и немецкие IRIS-T - это очень своевременное мероприятие", - пояснил военный.

Эксперт рассказал, сколько нужно таких компексов для закрытия неба над Украиной.

"Учитывая то, что они многоканальные, нам необходимо их несколько десятков единиц, чтобы закрыть основные города и объекты. Также их используют на поле боя для прикрытия войск от авиации. Сейчас Генштаб активно работает над тем, чтобы получить или купить эти системы, с целью полность перейти на концепты НАТО в этом вопросе. Это очень поможет нам бороться против российской угрозы с воздуха", - добавил Рыженко.

Системы ПВО NASAMS для Украины: что известно

Спикер Минобороны США, генерал Патрик Райдер 16 сентября сообщил, что первые две батареи норвежских ЗРК будут доставлены в Украину до 16 ноября. Такие сроки установили в Пентагоне.

США заключили контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку NASAMS для нашей страны. Его общая стоимость составляет $180 миллионов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что NASAMS усилят оборону Украины, но только при наличии достаточного количества систем для покрытия всей территории.

Украина пока физически не получила передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS. Поставки еще не состоялись, однако есть решение об их одобрении.