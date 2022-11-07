По словам министра обороны, это вооружение усилит ВСУ и сделает наше небо безопаснее.

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что ЗРК NASAMS и Aspide уже прибыли в Украину.

Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны страны Алексей Резников и поблагодарил партнеров Украины за предоставленное вооружение.

"Это вооружение существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - написал он.

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ЗРК NASAMS и Aspide для Украины

По результатам заседания "Рамштайна-5" 8 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начались подвижки в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

По его словам, принято принципиальное решение о предоставлении Украине комплексов NASAMS.

В сентябре в Пентагоне заявили, что США планируют в течение следующих двух месяцев предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону нашего государства.

2 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину направляется большой пакет оборонной помощи из Испании, который состоит из систем противовоздушной обороны Hawk, батареи зенитно-ракетного комплекса Aspide и другого вооружения.

NASAMS - характеристики

Обнаружение целей по дальности и высоте до : 75 и 40 км

Уничтожение целей на расстоянии и на высоте до : 40 и 20 км

Скорость ракеты максимальная : 4900 км/ч

Стоимость батареи (примерно) : 64 млн долларов

Характеристики ЗРК с зенитными ракетами Aspide в версии SHORAD

Дальность обнаружения целей: 20 км

Максимальная дальность поражения целей: до 12 км

Максимальная высота поражения целей: до 6 км

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