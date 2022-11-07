В понедельник, 7 ноября, стало известно, что ЗРК NASAMS и Aspide уже прибыли в Украину.
Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны страны Алексей Резников и поблагодарил партнеров Украины за предоставленное вооружение.
"Это вооружение существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - написал он.
ЗРК NASAMS и Aspide для Украины
По результатам заседания "Рамштайна-5" 8 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что начались подвижки в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.
По его словам, принято принципиальное решение о предоставлении Украине комплексов NASAMS.
В сентябре в Пентагоне заявили, что США планируют в течение следующих двух месяцев предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону нашего государства.
2 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину направляется большой пакет оборонной помощи из Испании, который состоит из систем противовоздушной обороны Hawk, батареи зенитно-ракетного комплекса Aspide и другого вооружения.
NASAMS - характеристики
Обнаружение целей по дальности и высоте до: 75 и 40 км
Уничтожение целей на расстоянии и на высоте до: 40 и 20 км
Скорость ракеты максимальная: 4900 км/ч
Стоимость батареи (примерно): 64 млн долларов
Характеристики ЗРК с зенитными ракетами Aspide в версии SHORAD
- Дальность обнаружения целей: 20 км
- Максимальная дальность поражения целей: до 12 км
- Максимальная высота поражения целей: до 6 км