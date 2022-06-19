Они действуют в тылу врага и давят на оккупантов, чтобы те никогда не чувствовали себя спокойно и свободно на нашей земле.

В Херсоне, Бердянске, Энергодаре и других временно оккупированных городах Украины живут настоящие герои, которые рискуют своей жизнью ради Родины. Это - партизаны, которые портят жизнь рашистов и срывают их незаконные референдумы.

Как украинцы работают в тылу врага для ТСН эксклюзивно рассказали в Центре национального сопротивления.

Люди, которые остались на территории временно оккупированных населенных пунктов, могут по-разному помогать партизанскому движению. Во-первых, они могут "бомбить" город листовками, граффити и плакатами. Такие "письма" к рашистам часто можно видеть в Херсоне или Мелитополе, где оккупантов запугивают тем, что уже скоро их уничтожат ВСУ.

"Все это вещи, которые делает каждый на месте и яркий пример то, что мы видели на день России так называемый, когда наши люди разбросали портативные колонки и включили гимн Украины. Это то, что элементарно советовали делать на местах и мы в своих влогах объясняем, каким образом это делать безопасно, чтобы не натолкнуть на себя врага", - рассказывает партизан.

Украинцы оказывают большое сопротивление. Они сорвали введение рублевой зоны, которую рашисты хотели навязать людям еще до июня:

"Мы проводили массовую информационную компанию для населения, для предпринимателей, для отказа пользования рублем. Это не только наша работа, это комплексная работа, которую проводят разные службы, и мы. И это для нас важный был момент срывать введение рубля на южных территориях. Он сорван и еще российские военные вынуждены пользоваться гривной в том же Херсоне, потому что у них просто нет возможности рассчитаться".

Партизан рассказывает, что рашисты завозят в Херсон предпринимателей из Крыма, чтобы хоть кто-то пользовался там рублями. Однако украинцы не дают оккупантам осуществить свои планы, поэтому россияне часто впадают в агонию.

"Они начинают вывозить зерно с юга Украины. Они вывозят металл, а все потому, что они не могут сами для себя гарантировать, что они продержатся. Им лучше вывезти, смародерить, украсть. Это у них на ментальном уровне, начиная от стиральной машинки у некоего бурята на Киевщине, заканчивая цистернами зерна, которые вывозят с Юга Украины", - добавил партизан и отметил, что все советы для противодействия оккупантам можно прочитать на сайте Национального сопротивления.

Ранее УНИАН уже сообщал, что херсонские партизаны предложили оккупантам спеть гимн Украины.

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