The New York Times пишет, что Росси просто нельзя доверять. Она до сих пор не вывела войска из Приднестровья, а значит вести с оккупантами переговоры - опасно и бессмысленно.

Все больше и больше людей, включая Папу Франциска, просят Украину отказаться от своей защиты и сесть за стол переговоров с Россией. Ссылаясь на тупиковую ситуацию на поле боя и превосходящие ресурсы России, они призывают руководство Украины рассмотреть возможность заключения сделки. Это явно будет означать замораживание конфликта и передачу оккупированной территории Украины России в обмен на прекращение огня, пишет в The New York Times журналист-фрилансер Паула Эризану.

"Моя страна, Молдова, знает все о такой сделке. Небольшой западный сосед Украины, Молдова пережила первую постсоветскую агрессивную войну России, которая закончилась соглашением о прекращении огня в 1992 году", - пишет Паула.

Она напомнила, что 32 года спустя 1500 российских военнослужащих все еще дислоцируются на территории Молдовы, несмотря на соглашение об их выводе в 1994 году, а затем еще раз в 1999 году.

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"Этот случай показывает, что России просто нельзя доверять", - акцентирует автор.

Но для Украины есть более серьезная проблема, чем ненадежность России. Дело в том, что замораживание конфликта без полного мирного соглашения просто не работает. На протяжении трех десятилетий конфликт препятствовал национальному развитию и давал России постоянные возможности вмешиваться в молдавскую жизнь.

"Мы должны помнить, что замороженный конфликт остается конфликтом. Любой, кто призывает Украину согласиться на этот вариант, должен прислушаться к предостерегающей истории Молдовы", - говорится в статье.

Почвой для российско-молдавской войны стало Приднестровье, полоска земли на востоке Молдовы с населением около 370 000 человек. При поддержке Москвы эта территория провозгласила независимость от Молдовы в 1990 году, что спровоцировало насилие, которое переросло в конфликт. Поддерживаемые Россией сепаратисты столкнулись с правительственными силами безопасности, и войска с обеих сторон воевали друг с другом. Погибли сотни людей.

После четырех напряженных месяцев боевых действий летом 1992 года президент России Борис Ельцин и его молдавский коллега Мирча Снегур подписали соглашение о прекращении огня. Оно установило зону безопасности, которую будут патрулировать так называемые миротворческие силы, фактически оградив Молдову от Приднестровья. В течение 30 лет в Приднестровье существовало отдельное правительство, свод законов, флаг и валюта — и все это под защитой России. Молдова никогда не признавала независимость Приднестровья, как и любой другой член ООН.

Приднестровье раскололо Молдову на две части. На левом берегу Днестра, в демократической Молдове, существует свободная пресса на румынском языке, официальном языке страны, наряду с русским и другими языками меньшинств. На правом берегу, в автократическом Приднестровье, СМИ контролируются властями, которые используют их для трансляции российской пропаганды.

Пожалуй, самое резкое разделение наблюдается в сфере образования. Над приднестровскими школами развеваются флаги России и Приднестровья, но не Молдовы. Там, как и в прессе, румынский язык пишется кириллицей, а не латиницей, как это было в Советском Союзе. На уроках истории ученики узнают, что этнические румыны на правом берегу Днестра - это фашисты, которые хотят их убить. Из-за ограниченного образования и скудных возможностей трудоустройства большинство молодых людей покидают регион после окончания учебы.

Некоторые из них едут в Кишинев, столицу Молдовы. Но нахождение в сфере влияния России затормозило экономическое развитие Молдовы.

Кремль всегда использовал коммерческие отношения в качестве оружия. Так, в 2006 году Москва ввела эмбарго на молдавскую продукцию в ответ на отказ Молдовы принять разработанный Россией план федерализации. Кремль придумал новые запреты на импорт накануне подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в 2014 году, а также после того, как Молдова стала кандидатом в ЕС.

"Для молдаван война в Приднестровье – это рана, которую постоянно царапают в книгах и фильмах", - говорит автор статьи.

Именно из-за замороженного конфликта Молдова все еще находится под влиянием России с ее постоянными угрозами и бесконечными опасностями.

"Однако молдаване опасаются эскалации не потому, что мы не сели за стол переговоров с русскими, а потому, что мы это сделали, и результат был глубоко разрушительным. Украина не должна совершить ту же ошибку", - предостерегла Паула Эризану.

Мирные переговоры между Украиной и РФ - детали

Турция предложила свой проект "мирного" договора. Он предполагает замораживание войны по существующей линии фронта, а также гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года и обмен пленными по формуле "всех на всех".

В Офисе президента подчеркнули, что завершение войны должно происходить на основе украинской "Формулы мира". Другие же "планы" лишь свидетельствуют о желании продолжить войну через замораживание, эскалацию и сохранение российского режима.

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