Следователями Нацполиции задокументировано 13,5 тыс. военных преступлений.

В Украине зарегистрировано более 20 тыс. военных преступлений.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, война побудила к кардинальным изменениям в подходах и направлениях работы МВД Украины.

"Если раньше полиция патрулировала улицы, то сегодня мы сопровождаем грузы, эвакуацию, гуманитарные грузы, дежурим на блокпостах, ловим диверсантов и воюем", - отметил Монастырский.

Министр внутренних дел сообщил, что сотрудники полиции, как и других правоохранительных органов, работают над расследованиями военных преступлений.

"На сегодня зарегистрировано более 20 тысяч военных преступлений, из них более 13 тыс. 500 преступлений зарегистрировано именно следователями. Мы сотрудничаем с иностранными прокурорами, объединенными следственными группами и экспертами, но основную долю работы делают именно украинские правоохранители. Собственно они и составляют основные материалы для передачи затем в международные инстанции с целью привлечения российских преступников к ответственности", - отметил Монастырский

Министр внутренних дел отметил вызовы последних месяцев, основным из которых стала защита Мариуполя.

"Это действительно геройство, которое проявлено и закрепится в истории поколений, в истории веков нашего государства. Эта мужественная команда полицейских, нацгвардейцев, пограничников, морпехов, которая объединилась там ради того, чтобы мы здесь могли организовать и укрепить оборону страны. Сегодня мы бьемся за их возвращение в Украину. Я убежден, что так и будет, благодаря нашим объединенным усилиям", - подчеркнул Монастырский.

Министр внутренних дел также сообщил об изменениях в работе спасателей с началом боевых действий в стране.

"Если раньше спасатели фактически разбирали завалы на отдельных пожарах, то сегодня они под ракетными обстрелами разбирают завалы, достают тела погибших и разминируют территорию",- сказал он.

Монастырский акцентировал, что на всех деоккупированных территориях Украины первейшая задача – это разминирование.

"Правительство недавно вдвое увеличило количество пиротехников. Сейчас мы работаем с международными партнерами по предоставлению спецтехники для разминирования. Сегодня необходимо разминировать десятки тысяч квадратных километров. Сейчас несколько сотен команд пиротехников Национальной гвардии, ГСЧС, Нацполиции и ВСУ работают над тем, чтобы разминировать всю территорию Украины",- сказал Монастырский.

Министр внутренних дел добавил, что, несмотря на продолжение военных действий в Украине, сотрудники органов системы МВД продолжают оказывать административные услуги в области автотранспорта, услуги по восстановлению паспортов, водительских прав и других документов.

Кроме того, в 12 вузов, подчиненных Министерству внутренних дел, продолжается вступительная кампания.

Напомним, на Киевщине задержали возможного диверсанта - у него нашли маршруты в РФ и Белоруссию.

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