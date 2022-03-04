Ночь в столице прошла относительно спокойно.

Мэр Киева Виталий Кличко доложил о ситуации в Киеве за последние сутки.

Видеообращение опубликовано в его Telegram.

"Ночь в столице прошла относительно спокойно. Несколько раз работали системы ПВО", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что сейчас город живет в военном положении. Он обратился к владельцам аптек с просьбой продолжить работу.

"Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". И я обращаюсь к владельцам частных аптек: откройте их, кто может! Это очень важно. Потому что люди стоят часами в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки", - добавил он.

Кличко подчеркнул, что сообщение между левым и правым берегом не остановлено, но по городу лучше лишний раз не передвигаться.

"Напомню, в столице, для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный и Дарницкий мосты. Но, если нет крайней нужды, воздержитесь от передвижения по городу. Ради собственной безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие", - резюмировал он.

Также мэр отметил, что город продолжает готовиться к обороне. На улицах – все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей.

Он заверил, что больницы города обеспечены всем необходимым, врачи находятся на боевом дежурстве.

Кроме этого, Кличко напомнил, что работает гуманитарный штаб столицы для тех, кто хочет помочь и нуждается в помощи.

Как ранее сообщал УНИАН, Генштаб предупреждает основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева.

Также сообщалось, что около 00: 30 Киев всколыхнул мощный взрыв, который слышали во многих районах.

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