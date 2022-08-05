Сообщить об обстоятельствах исчезновения лица можно через онлайн-форму.

Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел быструю форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также тех, кто попал в плен к оккупантам.

Так, отныне есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения лица через онлайн-форму. Отмечается, что тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно - предоставленная информация уже обработана. Кроме того отмечается, что присланные через форму данные являются конфиденциальными и не попадут к посторонним лицам.

"Обращаем внимание, что вопрос освобождения пленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти! Потому Служба безопасности Украины предостерегает от мошеннических схем, когда неизвестные лица, могут звонить и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена", - подчеркивается в сообщении.

В СБУ призвали не предоставлять информацию о пленных и собственные персональные данные уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.

"Это может повредить нашим защитникам в плену и осложнить ход переговорного процесса по их освобождению!"- пояснили в Службе.

Также в СБУ напомнили, что по результатам совместной деятельности и реализации решений координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Объединенным центром реализовано освобождение из плена и возвращено на подконтрольную правительству Украины территорию 573 человека.

Ранее УНИАН уже сообщал, что неизвестные начали собирать информацию об украинских пленных после теракта в Еленовке.

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