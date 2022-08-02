В украинской разведке призывают граждан не предоставлять посторонним лицам информацию о пленных украинских защитниках.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Координационный штаб призывает близких и родных защитников, которые попали в плен, не предоставлять информацию о пленных и собственные персональные данные неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам", - отмечается в сообщении.

Как отметили в разведке, после российского теракта в Еленовке, в результате которого погибли украинские пленные бойцы, определенные лица начали собирать информацию о родственниках и украинских защитниках. Они призывают предоставлять эти сведения якобы от имени международных организаций, в частности Международного Комитета Красного Креста, но не имеют для этого соответствующих полномочий.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предостерегает: предоставленная сторонним лицам или организациям информация или персональные данные могут навредить украинским защитникам в плену. Также сведения о пленном или личности, которая пропала без вести, могут представлять опасность для его собратьев", - заявили в разведке.

"Не откликайтесь на анонимные и неподтвержденные призывы подать личную информацию о вас и лицах, попавших в плен, которые распространяются в мессенджерах и социальных сетях. Не сообщайте неизвестным лицам о расположении воинских частей или о последнем месте дислокации военных. Все данные о пленном и всю необходимую помощь для розыска лиц, пропавших без вести, можно предоставлять только уполномоченным организациям и учреждениям", - добавили в ведомстве.

Как отметили в разведке, Украина делает все возможное для освобождения украинских защитников и защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как сообщал УНИАН, Украина до сих пор не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта в Еленовке на территории оккупированной Донетчины, а оснований доверять опубликованным россиянами в интернете спискам нет.

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