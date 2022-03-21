Материалы по этим каналам являются частью психологических и информационных спецопераций, которые осуществляет РФ.

Служба безопасности Украины (СБУ) напомнила, какие телеграм-каналы российские оккупанты используют для пропаганды и координируются спецслужбами РФ.

Об этом говорится в телеграмм-канале СБУ.

"Российская пропаганда несмотря на развязанную войну в Украине до сих пор пытается объяснить миру, что "не все так однозначно". Эти пророссийские нарративы в нашем информпространстве щедро продуцирует целый ряд телеграмм-каналов. А кроме того – фейки, откровенные провокации и видео с мест обстрелов наших городов российскими ракетами", – объясняют в СБУ.

В частности, это телеграм-каналы:

Легитимный

Резидент

Картель

Сплетница

Черный квартал

Политический расклад

Нетипичное Запорожье

Тремпель Харьков

Одесский фраер

Днепр live

Николаев live

Херсон live

В СБУ отмечают, что их материалы являются частью психологических и информационных спецопераций, которые осуществляет РФ.

"Поэтому в очередной раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу", – добавляют в СБУ.

Как сообщал УНИАН, российские пропагандисты действуют не только на украинскую аудиторию, но и на зарубежную. В частности, на днях полиция немецкого Бонна предупредила население о распространении в интернете фейкового видео, в котором говорится о якобы смертельном избиении толпой украинцев 16-летнего юноши в Ойскирхене в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.