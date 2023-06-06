Так, во время эвакуации населения россияне осуществляют обстрелы артиллерией.

В Херсоне двое полицейских получили осколочные ранения во время осуществления эвакуационных мероприятий в городе. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

"Пока мы пытаемся спасать, россияне продолжают обстреливать Херсон. Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения во время осуществления эвакуационных мероприятий в городе", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что во время эвакуации населения россияне осуществляют обстрелы артиллерией.

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Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, под угрозой затопления. Характер повреждений свидетельствует, что ракетного удара по дамбе не было, а взрыв произошел изнутри.

В связи с этим президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС "Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено. Каховское водохранилище исчезнет в течение ближайших 4 дней.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС может привести к негативным последствиям для Запорожской атомной электростанции, однако сейчас ситуация контролируется.

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