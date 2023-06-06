Бесплатный эвакуационный поезд отправится сегодня в 12 часов.

Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС "Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда.

Как сообщает "УЗ" в Telegram, компания помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел.

"Первый бесплатный эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда. Довезем всех до безопасности, несмотря ни на что", - говорится в заявлении "УЗ".

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, которая расположена от Херсона выше по течению Днепра. Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

В Энергоатоме заявили, что подрыв российскими войсками Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако ситуация контролируется.

Дамба получила критические повреждения и восстановлению не подлежит. Сейчас южные территории Украины могут остаться без электричества и воды. Существует большая вероятность подтопления. В Херсонской ОВА говорят, что уровень воды из-за подрыва дамбы станет критическим в течение пяти часов. Людей предупредили о срочной эвакуации в другие области Украины.

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