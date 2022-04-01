Евгений Межевкин с позывным "Адам" поведал об участии в боевых действиях и высказался о "кадыровцах".

Кадыровцы боятся точно так же, как и другие москали, ведь они обычные люди. А подразделения ВСУ в Киевской области работают очень профессионально.

Такими выводами поделился Герой Украины, боец с позывным "Адам" Евгений Межевкин в разговоре с киевским портретистом Романом Николаевым. Расшифровку беседы опубликовал Генштаб ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Украинский солдат очень спокойно высказался о кадыровцах. По его словам, они "ссут*я так же, как остальные москали". Межевкин воспринимает прихвостней Кадырова, как обычных людей — с руками, ногами и головами, которые "отрываются и протыкаются".

"Адам" также рассказал о профессионализме украинских военных. Он заявил, что в Киевской области подразделения Украины работают "очень классно". Похвалы удостоились бойцы "Айдара", Национальной полиции и ВСУ.

"Конечно, если сравнивать вооруженные силы, которые были тогда, и сейчас — нечего сравнивать. Тогда армию разваливали. Она не была способна выполнить задания. Могли работать отдельные подразделения, отдельные батальоны. Даже с той текучкой, которая произошла в 2016-2017 годах, теперь Вооруженные силы имеют огромный боевой опыт. Знают, что делать, как делать", — сообщил Межевкин.

По словам солдата, сейчас в полиции, ТрО и спецподразделениях есть много ветеранов боевых действий. Они спокойно отреагировали на полномасштабное вторжение и принялись в ускоренном темпе подтягивать молодых бойцов. Однако защитникам Украины не хватает артиллерии и автомобилей, что подчеркнул Межевкин.

Отдельно "Адам" высказался об оккупантах. Противники пребывают в шоке от готовности ВСУ и сопротивления среди мирного населения.

"Они поняли, что их самая мощная армия — не на третьем месте сначала, а на третьем месте с конца. У них низкий уровень образования, нищета и рабский образ мышления", — подытожил Межевкин.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

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