Двое чеченцев решили разыграть взрыв, но актерская игра подвела.

"Кадыровцы", которых в Украине прозвали TikTok-воинами за абсолютную бездарность на поле боя, оконфузились очередным постановочным роликом якобы из Украины.

Видео появилось в сети.

На кадрах двое "кадыровцев" беззаботно шагают по улице города, имитируя, что это Украина. Их "прогулку" прерывает громкий "взрыв". Тиктокеры Кадырова" очень правоподобно "падают на асфальт и отчаянно пытаются имитировать, что "атака" была внезапной.

Учитывая видео, сомнительно считать, что ролик снят в Украине, ведь здания рядом не разрушены, как, например, дома в украинских городах после прихода "русского мира".

Напомним, что ранее чеченские бойцы оконфузились постановочным видео, на котором "борются" с пустым жилым домом.

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