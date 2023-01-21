В Украину направятся 300 кадиев и имамов.

Лидер чеченских боевиков Рамзан Кадыров стремится нарастить свое влияние на временно оккупированных территориях Украины. Своими действиями он усиливает напряжение в Кремле.

Такими выводами поделились в Центре национального сопротивления. В сообщении ЦНС сказано: "Накануне лидер чеченских наемников заявил, что более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата) и имамов планируют пройти подготовку и отправиться в Украину. Фактически их присутствие в составе чеченских группировок в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию "управления" на оккупированных территориях".

По мнению ЦНС, ручные "суды" Кадырова нужны для двух задач. Первая — это препятствовать дезертирству в рядах оккупационного войска, а вторая — легализовать мародерство, которым активно занимаются "кадыровцы".

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Ранее в ЦНС уже рассказывали, как Кадыров наращивает влияние на Донбассе. Его чеченские боевики активно мародерствуют в Луганской и Донецкой областях. А в Донецке всегда находится делегация из Чечни, которая следит за работой оккупационной администрации в пользу Кадырова.

Действия "кадыровцев" на войне в Украине

Согласно многочисленным сведениям от пленных рашистов, чеченские боевики выполняют в армии оккупантов роль заградительных отрядов. Они препятствуют дезертирству и ловят беглецов с поля боя.

В начале января один из оккупантов подорвал себя гранатой в Запорожской области. Это случилось из-за угроз "кадыровцев", которые требовали денег.

Примерно в то же время один из мобилизованных рашистов повесился на территории временно оккупированной Луганской области. Причиной стало изнасилование "кадыровцами".

Сегодня, 21 января, аналитики ISW сообщили: "Кадыров может надеяться использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий для долгосрочного переселения мусульманского населения Кавказа на оккупированные территории Украины, хотя нет независимых доказательств каких-либо таких планов".

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