Один такой вертолет стоит около $16 млн.

В районе Изюма Харьковской области украинские военные сбили еще один российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Телеграм-канале.

В сообщении ВСУ указывается, что вертолет был сбит с польского ПЗРК "Перун" 95-й ОДШБр.

"Минус более 16 млн долларов", - отметили военные.

Именно столько стоит этот российский вертолет.

Отметим, что Изюмское направление остается одним из наиболее сложных. Там идут ожесточенные бои.

Как сообщал УНИАН, сегодня военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили "фейерверки" российским оккупантам, ударив по их позициям вблизи Изюма в Харьковской области.

А 1 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что с помощью отечественной установки "Стугна-П" украинские военные сбили командирский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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