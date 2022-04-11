Известно, что "Орлан-10" является одним из новейших беспилотников в российской армии. В ВСУ показали "распаковку" этого "чуда русского мира".

Захватчики продолжают выведывать позиции ВСУ в Изюмском районе. Делают это с помощью беспилотников "Орлан".

Такие беспилотники корректируют огонь оккупантов. Воздушную разведку сообщили в Генштабе ВСУ 11 апреля.

"На Изюмском направлении продолжается воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10"",– говорится в сообщении.

Известно, что "Орлан-10"является одним из новейших беспилотников в российской армии. Они всегда были огромной потерей для оккупантов.

Накануне сообщалось, что на Харьковщине подразделение противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил российский БПЛА"Орлан". Поражение произошло с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Starstreak, полученного недавно от Великобритании.

Впоследствии в сети показали "распаковку" российского "Орлана": оказалось, что это действительно "чудо русского мира".

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