Песня звучала из здания областного управления Нацполиции в Донецкой области.

Популярный украинский песня "Батько наш Бандера" в первый день 2022 года звучала из здания Главного управления Национальной полиции Донетчины в Мариуполе.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

Записал видео у здания один из прохожих, который был приятно удивлен услышанным.

"Каждое утро слышу из здания управления полиции гимн Украины, а сегодня, 1 января, удивили... Батько наш Бандера... Полиция меняется", - говорит автор записи.

"Видео уже разошлось по пабликам "ДНР", где прогнозируемо вызвало истерику", - пишет Денис Казанский.

"Батько наш Бандера" - что известно о песне

"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - в песне повстанцев речь идет об украинце, который боролся с "москалями" и погиб во время героической битвы. Главный герой лежал под дубом "без левой ноги и правой ноги", когда к нему подошла его мать. Впоследствии женщина похоронила сына: "на его могиле слова написала: Слава Украине! Всем героям Слава!".

Ранее УНИАН уже сообщал, что хит "Батько наш - Бандера" исполнили депутаты Верховной Рады.