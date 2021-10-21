Депутаты фракции "Европейская солидарность" исполнили песню "Батько наш Бандера", которая взорвала украинский TikTok.
Видео опубликовал депутат от фракции Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Тот момент, когда вирусный флешмоб из стен школы пришел в Верховную Раду", - подписал он.
К исполнению песни присоединились депутаты Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Владимир Вятрович и другие.
Как сообщал УНИАН, украинский сегмент соцсетей заполонили ролики, на которых люди разного возраста массово поют или под фонограмму слова "Батько наш - Бандера". Дети поют эту песню в классах, раздевалках и туалетах и публикуют ролики в Twitter, TikTok и Instagram.
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