Там сейчас выявлено 15 потерпевших от сексуальных преступлений.

Сейчас больше всего фактов сексуальных преступлений, осуществленных российскими оккупантами в отношении мирного населения, было установлено в Киевской области.

Об этом во время брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

"Сегодня подразделениями Национальной полиции, правоохранительными органами зафиксировано уже около 40 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди этих преступлений есть также преступления и против половой свободы и половой неприкосновенности личности", - сказала она.

Видео дня

Представитель министерства отметила, что по состоянию на сегодня уже начато 43 уголовных производства по фактам сексуальных преступлений.

"В одном из таких производств может быть, и в некоторых действительно есть, несколько фактов. То есть может быть несколько эпизодов, несколько пострадавших или даже несколько преступлений", - отметила Павличенко.

Заместитель министра добавила, что выявить факты сексуальных преступлений очень сложно, ведь они латентные.

"Пострадавшие не всегда готовы об этом говорить, рассказывать, что они пережили", - сказала она.

Павличенко отметила, что с целью выявления и расследования сексуальных преступлений в отношении мирного населения на деоккупированных территориях была введена работа специализированных полицейских групп. В них входят специалисты, ранее работавшие с темой домашнего насилия, ювенальные полицейские, следователи, прокуроры и психологи.

"Такие группы уже работают на деоккупированных территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областей", - рассказала представительница министерства.

Она добавила, что эти группы работают на определенной территории после ее деоккупации в течение двух-трех месяцев.

"Среди тех уголовных производств, которые уже были зафиксированы правоохранительными органами, в частности полицией, есть и групповые изнасилования, и изнасилования несовершеннолетних. Все эти факты внесены в ЕРДР и расследуются с целью установления более полной информации об этих обстоятельствах", - сказала Павличенко.

Заместитель министра отметила, что на Киевщине фактов совершения сексуальных преступлений было установлено больше всего.

"Было выявлено 15 пострадавших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами Российской Федерации. Также такие факты были установлены и в Черниговской области – там сейчас установлено по меньшей мере троих пострадавших. В Харьковской области, в Донецкой и в Херсонской – также отработаны населенные пункты и есть пострадавшие от таких преступлений", - рассказала Павличенко.

В то же время она отметила, что по Донецкой и Херсонской областям пока еще активно работают специализированные полицейские группы.

"Мы понимаем, что это лишь вершина айсберга, и выяснить все то количество таких преступлений, которые были совершены российскими оккупантами, будет достаточно сложно, поскольку действительно есть высокий уровень латентности таких преступлений, и пострадавшие далеко не всегда готовы сообщать об этих фактах", - сказала представительница министерства.

По ее словам, в мирное время о фактах сексуального насилия сообщали около 30% пострадавших, а в условиях войны сообщают еще меньше.

Сексуальные преступления оккупационной армии

Российские захватчики во время оккупации украинской территории активно совершали преступления в отношении мирного населения.

Ранее в комментарии изданию Sky News 42-летняя Вика и 44-летняя Наташа из поселка под Киевом рассказали ужасные истории о том, как их изнасиловали оккупанты.

Также сообщалось, что на Киевщине 11-летнего мальчика изнасиловали на глазах у его матери. Когда с ним начала работу психолог, он рисовал лишь черным цветом.

Психолог, работавшая с пострадавшими от оккупантов рассказала историю 14-летней девушки из бучи, которую изнасиловали пятеро российских военных и она забеременела.

Вас также могут заинтересовать новости: