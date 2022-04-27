Мальчик наконец начал говорить отдельные слова.

Русские оккупанты насилуют детей и взрослых, на Киевщине они совершали настоящие зверства. Теперь с пострадавшими работают психологи, среди жертв рашистов 11-летний мальчик, который общается со специалистом.

Психолог Александра Квитко с разрешения матери ребенка показала, что именно рисует мальчик, на своей странице в Facebook.

Ребенок пережил ужасное зверство. Мальчика изнасиловали на глазах у его матери. Когда с ним начала работу психолог, он рисовал только черным цветом. А недавно ребенок прислал второй рисунок.

На нем мальчик написал имя "Саша" зеленым цветом. Психолог подчеркнула, что это не имя самого ребенка. Кроме этого, мальчик начал произносить слова.

"Сижу и рыдаю. Вот прям остановиться не могу... И мама его рыдает, потому что он наконец начал говорить отдельные слова. Я все же очень люблю свою работу... Хоть сейчас она и слишком мучительна..."- написала Квитко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что по меньшей мере 400 украинских детей и взрослых изнасиловали российские оккупанты. Среди жертв до сих пор нет ни одного человека, который захотл бы дать показания следственным органам.

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