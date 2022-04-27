С несовершеннолетней, изнасилованной оккупантами на Киевщине, работает психолог.

Изнасилованная в Буче Киевской области и забеременевшая 14-летняя девушка планирует оставить ребенка.

Несовершеннолетняя планирует рожать, несмотря на то, что биологическим отцом ребенка является насильник и оккупант рассказала с согласия родителей пострадавшей психолог Александра Квитко, сообщает "Радио Свобода".

Эксперт добавила, что теперь помогает пострадавшей принять зачатого ребенка.

"...Александра говорит, что семья девушки решили оставить ребенка, ведь врачи предупреждают: если сейчас сделать аборт, пострадавшая, вероятно, не сможет больше иметь детей", - узнали журналисты.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, в Киевской области. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противников, в том числе Буча.

Бучу освободили от оккупантов в начале апреля. Появилась информация о зверствах противника - враги насиловали и убивали мирных людей. Сообщалось о том, что несовершеннолетнюю изнасиловали сразу пятеро злоумышленников. В городе нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в конце апреля стало известно об изнасиловании оккупантами по меньшей мере 400 украинских детей и взрослых.

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