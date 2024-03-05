Пока неясно, какие системы ПВО развернула Украина, но некоторые армейские чиновники и аналитики намекают на использование американских систем Patriot.

Последние два года боевые действия в Украине шли в основном на земле, войска вступали в перестрелки с помощью тяжелой артиллерии и беспилотников.

Как пишет The New York Times, военно-воздушные силы обеих стран играли вторую скрипку из-за ограниченного парка самолетов Украины и неспособности России добиться превосходства в воздухе, на которое она когда-то рассчитывала.

Но по мере того, как российские военные продолжают наступать на востоке, ВВС России играют все большую роль. По словам военных аналитиков, Москва все чаще использует боевые самолеты вблизи линии фронта, чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы на украинские позиции и расчищать путь пехоте. По словам экспертов, эта тактика, в частности, применялась в Авдеевке. Однако она довольно рискованная.

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На прошлой неделе украинская армия заявила, что сбила семь истребителей Су-34, почти все из которых действовали на востоке страны. Это произошло всего через несколько дней после того, как был сбит самолет дальней радиолокационной разведки А-50. По словам украинских чиновников, это было частью серии успешных ударов по российским ВВС, в ходе которых Украина сбила 15 самолетов за несколько дней.

Пока неясно, какие системы ПВО развернула Украина, но некоторые армейские чиновники и аналитики намекают на использование американских систем Patriot. Директор проекта по противоракетной обороне вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако сказал, что потери Москвы, вероятно, были результатом "некоторой взаимосвязи между тем, что российские самолеты были поставлены под удар" сбором разведданных Украины об их передвижении и развертыванием систем ПВО для их уничтожения.

Отмечается, что пока неясно, в какой степени Москва сможет выдержать эти потери в долгосрочной перспективе. В этом месяце аналитики RUSI заявили, что потери российских экипажей составили около 160 человек, что они охарактеризовали как "серьезную потерю возможностей".

Полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский сравнил дорогостоящую стратегию России в воздухе с тактикой на земле, где Москва посылает для захвата городов волны войск одна за другой, невзирая на человеческие жертвы.

"Россиянам все равно. Если у них есть приказ, они будут использовать все имеющиеся возможности, все имеющиеся системы вооружений для атаки", - сказал он.

Сбитие российских самолетов

С начала февраля армия РФ потеряла уже 15 военных самолетов. Среди них как самолеты тактической авиации, которые используют для ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям на фронте, так и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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