По словам Андрея Костина, "этот вопиющий случай - очередное напоминание, что террористический режим РФ - это зло".

Убийство российскими оккупантами украинского защитника с расчленением тела является вопиющим случаем и очередным напоминанием, что террористический режим РФ - это зло. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Согласно сообщению, по данному факту под процессуальным руководством Офиса генпрокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В частности, правоохранители проверяют информацию, распространенную в соцсетях, об убийстве украинского военного и его расчленении представителями ВС РФ.

"Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай - очередное напоминание, что террористический режим РФ - это зло. Зло должно быть наказано", - подчеркнул Костин. Видео дня

Также отмечается, что сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения жестокого преступления. Досудебное расследование осуществляется ГСУ СБУ.

Зверское убийство россиянами украинского военнопленного: что известно

Россияне, вероятно, отрезали голову и конечности украинскому военнопленному. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он продемонстрировал соответствующие фото и отметил, что "это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение нелюдей".

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