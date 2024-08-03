Дмитрий Лубинец заявил, что срочно обратился в МККК и ООН.

Российские оккупанты, вероятно, отрезали голову и конечности украинскому военнопленному, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, проинформировав, что срочно обратился по этому поводу в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН.

При этом омбудсмен опубликовал фото, появившееся в сети.

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов! Отмечу, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству", - отметил Лубинец. Видео дня

Учитывая появившиеся в сети ужасные кадры, Лубинец срочно обратился к МККК и ООН, "чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны страны-террориста", а также к украинским правоохранительным органам, "чтобы они проверили личность убитого пленника и факт этого преступления".

"Напомню, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними! То есть ответственность за убийство и увечье лежит не только на русских солдатах, но на самой РФ, - добавил Лубинец. - Отдельно отмечу, что продолжающаяся сейчас война – гибридная. Распространяя похожие фото и видео и совершая такие действия, Россия хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных... Но, глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления – должно быть наказание!".

Напомним, ранее сообщалось, что РФ не известила Украину о смерти военнопленного, который работал водителем в полку "Азов". Реь идет о 55-летнем Александре Ищенко, которого россияне судили по надуманной статье и удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.

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