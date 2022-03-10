Омбудсмен в очередной раз призвала закрыть небо над Украиной.

С начала вторжения России в Украину погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 11 часов 10 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", - отметила она.

В частности, в городе Малин Житомирской области в результате авиационного удара разрушено 7 частных одноэтажных жилых домов, погибло 5 человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года).

На Харьковщине 16-летний юноша погиб во время обстрела на рынке в поселке Жуковского.

Кроме того, ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей, 5-летней девочке удалось выжить.

В то же время в Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"За военное вторжение РФ в Украину, действия российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену – жизнь своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм-закройте небо над Украиной", - в очередной раз призвала омбудсмен.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что за 9 марта удалось вывезти более 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины.

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