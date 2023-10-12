Россияне ударили по Чернобаевской и Белозерской громадам.

В результате ночного вражеского обстрела Херсонщины есть погибший и травмированные, среди них ребенок.

Как информирует Офис ненерального прокурора, в ночь на 12 октября 2023 года российские военные обстреляли Чернобаевскую и Белозерскую громады. В поселке Чернобаевка из-за обстрела погиб местный житель. В пгт Белозерка оккупанты попали в частный дом. Осколочные ранения получил мужчина и несовершеннолетняя девушка. Им оказана медицинская помощь на месте.

В населенных пунктах повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

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Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

При процессуальном руководстве Алешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Какая ситуация на Херсонщине - сейчас это стоит знать

Обстрелы Херсона и области российскими оккупантами происходят ежедневно. В частности, 25 сентября на Херсонщине из-за вражеских ударов было много погибших и раненых. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе. Также был нанесен удар по админзданию в Херсонском районе, зданию учебных заведений, общежитию, аптеке, предприятию пищевой промышленности и рынку в Херсоне. Из-за этой атаки 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения.

А вчера, 11 октября, российские военные нанесли удар по Херсону. Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в пригороде враг из дрона атаковал поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Он информировал о трех раненых, один из них был сразу госпитализирован, он в тяжелом состоянии.

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