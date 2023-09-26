Утром захватчики вновь начали обстрелы, есть пострадавшие.

На правобережье Херсонской области из-за массированных вражеских ударов многие люди погибли и получили ранения.

Как сообщает начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 93 обстрела, выпустив более 490 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, авиации и БПЛА, один из них был ракетный.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе. Также нанесен удар по админзданию в Херсонском районе, зданию учебных заведений, общежитию, аптеке, предприятию пищевой промышленности и рынку в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения", - отмечает Прокудин.

В частности, около 21:00 под удар пришелся по населенному пункту Киселевка, где травмированы четыре человека, среди них - двое мужчин 28 и 64 лет и две женщины - 67-летняя и 68-летняя, которые доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Чиновник также рассказал, что российские военные нанесли удар по рынку в Днепровском районе Херсона. Из-за обстрела уничтожены торговые точки, повреждена аптека, в окрестных домах выбиты окна. Ранение получила 45-летняя продавец. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Прокудин обнародовал видео с последствиями этого обстрела.

Кроме того, уже сегодня в 05:00 враг ударил из авиации по Ольговке - масштабы разрушений устанавливаются. Через два часа, около 07:00, армия РФ обстреляла Херсон и Киселевку, где, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Атака по Одесской области сегодня - что известно

Напомним, ночью 26 сентября российские захватчики в течение двух часов атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В Измаильском районе оккупанты попали в припортовую инфраструктуру, где пострадали двое мужчин - водители грузовиков. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, из которых шесть загорелись.

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