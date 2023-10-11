В пригороде враг с дрона атаковал ритуальный транспорт.

Сегодня российские военные нанесли удар по Херсону - сбросили взрывчатку на поминальную процессию. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Армия РФ продолжает доказывать свою террористическую сущность! В пригороде Херсона враг с дрона атаковал поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Предварительно известно о трех раненых", - рассказал чиновник.

По его данным, один из них пострадавших уже госпитализирован, он в тяжелом состоянии. Сейчас информация о последствиях этого удара уточняется.

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Удары РФ по гражданским объектам

Как сообщал УНИАН, 5 октября армия РФ ударила по кафе в селе Гроза Харьковской области ракетой "Искандер-М". На тот момент в заведении поминали военнослужащего, которого перезахоронили в родном селе. Сразу было известно о гибели по меньшей мере 51 человека, но впоследствии кколичество жертв выросло, потому что потребовалось время для идентификации останков. Сегодня, 11 октября, стало известно, что идентифицированы еще двое погибших - количество жертв увеличилось до 55 человек.

Правоохранители уже установили двух мужчин, которые скорректировали ракетный удар по кафе. Это двое родных братьев, которые раньше проживали в этой деревне и перешли на сторону захватчиков.

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