В Харьковском районе в результате обстрела Лукьянцев погибла 45-летняя женщина.

За сутки российские оккупанты обстреливали из минометов, реактивной и ствольной артиллерии населенные пункты Харьковщины вдоль линии соприкосновения и границы с РФ.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, под удары попали: город Волчанск Чугуевского района и села Волчанского общины, пгт Двухлетнее Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района и другие. В результате обстрела произошли пожары в нежилых зданиях.

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По данным областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки в Харьковском районе в результате обстрела Лукьянцев погибла 45-летняя женщина. В пгт Солоницевка 47-летняя женщина госпитализирована с ранениями. В Купянском районе госпитализирован 69-летний мужчина.

В Изюмском районе к врачам с ранее полученными ранениями обратилось два человека – 54-летний мужчина и его 16-летний сын.

Синегубов добавил, что в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 630 взрывоопасных предметов.

Освобождение Харьковщины

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тыс. украинцев.

При этом российские оккупанты постоянно обстреливают Харьков и область, в результате чего там гибнут люди и подвергаются разрушениям дома. Так, 14 октября россияне обстреляли Харьков. В городе было зафиксировали несколько "прилетов".

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