По предварительным данным, в результате обстрела ранен один человек, повреждены нежилые помещения.

После полуночи российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Салтовскому району Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Снегубов.

"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району", - сообщил Синегубов.

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По его данным, ракеты типа С-300 россияне запустили из Белгорода.

"Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. Предварительно - с осколочными ранениями госпитализирован мужчина", - отметил председатель ОВА.

Он уточнил, что на местах работают правоохранительные органы и все профильные службы.

Ситуация в Харькове и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.

В начале сентября Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

11 сентября российские оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро-и водоснабжение, начался сильный пожар.

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