После полуночи российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Салтовскому району Харькова.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Снегубов.
"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району", - сообщил Синегубов.
По его данным, ракеты типа С-300 россияне запустили из Белгорода.
"Поврежден спорткомплекс, нежилые помещения, есть попадание в открытые территории. Предварительно - с осколочными ранениями госпитализирован мужчина", - отметил председатель ОВА.
Он уточнил, что на местах работают правоохранительные органы и все профильные службы.
Ситуация в Харькове и области
Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.
В начале сентября Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.
11 сентября российские оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро-и водоснабжение, начался сильный пожар.