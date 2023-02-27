Расчетная дата прибытия на станцию назначения – 5 марта.

Ещё один эшелон с техникой ВС РФ убыл из Беларуси в направлении Донецкой области Украины.

26 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Неклиновка (Ростовская область РФ, 35 км от границы с Украиной) был отправлен ещё один воинский эшелон РФ.

В составе находилось 46 вагонов, из них:

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5 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ: ≈250 человек);

2 крытых вагона (со снаряжением);

36 вагонов-платформы (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

Расчетная дата прибытия на станцию назначения (Неклиновка) – 05 марта.

Участие Беларуси в войне против Украины - детали

Для нужд армии Беларуси могут мобилизовать 1,5 миллиона человек. Это произойдет в случае объявления военного положения и перехода страны на "военные рельсы".

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну на стороне РФ, но только в одном случае.

В Кремле разработали подробный план "ползучей аннексии" Беларуси политическими, экономическими и военными средства к 2030 году.

Полоса вдоль украинско-российской и украинско-беларуской границы увеличится до 2 км в ширину. Это будет заминированная территория.

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