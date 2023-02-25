Это будет заминированная территория.

Полоса вдоль украинско-российской и украинско-беларуской границы увеличится до 2 км в ширину.

Как сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов, это предполагает проголосованый Верховной Радой Украины проект закона №7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы".

"Это практически будет заминированная территория", - подчеркнул он.

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По его словам, внесенные изменения также позволили урегулировать вопрос привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране государственной границы; определить место пограничников в общей системе Сил обороны во время военного положения.

24 февраля Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты границы Украины (№7475), которым урегулировала вопрос привлечения воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины к осуществлению мероприятий по усилению охраны государственной границы Украины. За это решение проголосовали 310 народных депутатов.

Роль Беларуси в войне против Украины

С началом войны Лукашенко отдал военную инфраструктуру Беларуси в полное распоряжение Кремля. Отдельно, Путин поглощает белорусские заводы для усиления своей армии.

В Кремле разработали детальный план "ползучей аннексии" Беларуси политическими, экономическими и военными средствами до 2030 года. По данным журналистов, согласно плану, подготовленному осенью 2021 года, Кремль собирается не позднее конца десятилетия сформировать союзное государство России и Беларуси.

По данным аналитиков ISW, в НАТО должны подготовиться к тому, что Беларусь будет контролироваться Россией.

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