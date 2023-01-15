Всего в эшелоне было 44 вагона. Он прибыл в Воронежскую область 15 января.

Из Беларуси в Россию прибыл очередной эшелон с мобилизованными российскими военными, которые прошли обучение на беларуских полигонах.

Об этом сообщает "Сообщество железнодорожников Беларуси". Эшелон №962 отправился со станции Полонка (Брестская область) 11 января.

Всего в эшелоне было 44 вагона: 4 пассажирских (с личным составом ВС РФ примерно в 200 человек), 3 крытых (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

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Отмечается, что границу с Россией воинский эшелон пересек 12 января, а на станцию назначения (Митрофановка, Воронежская область РФ) он прибыл 15 января. Конечная станция расположена в 40 км от Луганской области.

"По предварительным данным, среди техники в эшелоне находились: минимум 2 инженерные машины, 1 УАЗ, Уралы и КамАЗы", - отмечают аналитики мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Война в Украине - участие Беларуси

Беларуские военные пока не принимают прямого участия в российском полномасштабном вторжении в Украину. Однако, режим Лукашенко всячески содействует Путину в подготовке военных РФ, в том числе - недавно мобилизованных. По состоянию на конец декабря в Беларуси насчитывали до 10 тысяч военных РФ.

Так, 11 января из Витебской области Беларуси в РФ был отправлен очередной эшелон с обученными на беларуских полигонах мобилизованными. Всего в эшелоне, который покинул Беларусь, было 48 вагонов. Среди них 8 пассажирских, 3 грузовых вагона и 37 вагонов-платформ. Их могли перекинуть в направлении Луганска.

Тем временем, Россия перебросила на территорию Беларуси еще два эшелона с личным составом и военной техникой. Первый состоял из 43 вагонов, из которых один пассажирский (около 50 человек) и 42 вагонов-платформ. Второй насчитывал 52 вагона: три пассажирских (около 150 человек) и 49 вагонов-платформ.

Также в Беларуси "засветился" главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков. Он прибыл как глава комиссии минобороны, которая инспектировала воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящихся на полигонах беларуских вооруженных сил.

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