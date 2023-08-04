ВСУ продолжали наступление в районе Кременной и продвинулись вперед.

Российские оккупанты продолжили наступательные операции и продвинулись на рубеже Купянск-Сватово. На кадрах геолокации видно, что российские войска продвинулись до шоссе N26 Купянск-Сватово в южной части Новоселовского.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете указано, что российские военкоры сообщили о продвжении россиян к северу от Новоселовского, однако, как отмечают аналитики Института, точная линия соприкосновения в самом населенном пункте неясна.

Также в отчете приводятся данные о том, что российские военкоры утверждали, будто оккупанты удерживают пятикилометровый плацдарм на западном берегу реки Жеребец в районе Кармазиновки, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения обширного российского присутствия на западном берегу реки.

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Кроме того, в отчете ISW говорится, что ВСУ продолжали ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово, но вперед не продвигались.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Кременной. ВСУ также продолжали наступление в районе Кременной и продвинулись вперед. На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы продвигались западнее Дибровы в 5 км к юго-западу от Кременной.

Ситуация в Луганской области

На фронте в Луганской области идут тяжелые бои. Там оккупанты сосредоточили огромные силы. Российские силы почти безпрерывно проводят проводят там наземные атаки.

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