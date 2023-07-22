Российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе Купянска.
Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете приводятся данные российских оккупантов о том, что они захватили пять украинских опорных пунктов и еще четыре наблюдательных пункта в ходе боев в районе железнодорожной станции Сеньковка и Масютовка, а также продвинулись в районе Купянска. Однако, как подчеркнули в ISW, подтверждения ни одному из этих утверждений нет.
Кроме того, в районе Кременной оккупанты совершили незначительное наступлене, но безуспешно.
Также аналитики отметили, что ВСУ продолжали наземные атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, однако вперед не продвинулись.
Ситуация на лини Сватово-Купянск-Кременная
В этом районе идут ожесточенные бои. В ISW сообщали, что 19 июля наступлений на линии Купянск-Сватово оккупанты не проводили. Однако, уже 20 июля россияне продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед.