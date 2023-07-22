Российские оккупанты заявили, что достигли серьезных успехов под Купянском, но на самом деле это не отвечает действительности.

Российские оккупанты продолжали наступательные операции в районе Купянска.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете приводятся данные российских оккупантов о том, что они захватили пять украинских опорных пунктов и еще четыре наблюдательных пункта в ходе боев в районе железнодорожной станции Сеньковка и Масютовка, а также продвинулись в районе Купянска. Однако, как подчеркнули в ISW, подтверждения ни одному из этих утверждений нет.

Кроме того, в районе Кременной оккупанты совершили незначительное наступлене, но безуспешно.

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Также аналитики отметили, что ВСУ продолжали наземные атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, однако вперед не продвинулись.

Ситуация на лини Сватово-Купянск-Кременная

В этом районе идут ожесточенные бои. В ISW сообщали, что 19 июля наступлений на линии Купянск-Сватово оккупанты не проводили. Однако, уже 20 июля россияне продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед.

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