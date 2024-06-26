Пока западных истребителей в ВСУ нет, то Су-27 несет значительную нагрузку по боевой работе, хотя его ресурс не безграничен.

Аналитики оценили репортаж АрмияТѴ о Су-27 в строю ВСУ, и обратили внимание, что в кадре был показан "борт" с подвешенными ракетами "воздух-воздух" типа Р-27.

Издание DEFENSE EXPRESS, обратило внимание на то, что это свидетельствует, что в строю нашей авиации и такие учебно-боевые самолеты активно используются в боях против оккупантов.

Аналитики издания отметили, что вообще упоминания о Су-27 в строю ВСУ во время войны появляются очень редко, поэтому сам репортаж является ценным. Анализируя репортаж эксперты обратили внимание на интересный заявленный показатель, что для подготовки к вылету самолета типа Су-27 необходимо от 30 до 60 минут времени, и работа 10 человек технического персонала, каждый из которых специализируется на отдельных составляющих самолета - связь, бортовое вооружение.

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"По адаптации наших Су-27 под управляемое вооружение западного образца было сказано немного - мол, это были "импровизированные решения". При этом есть детализация, что и наши истребители Су-27 используются для всего возможного перечня задач - перехват воздушных целей, воздушное прикрытие и удары по наземным целям врага", - отметило издание.

Что касается летных характеристик, то в этом ракурсе Су-27 описывается как самолет со значительным, однако не безграничным ресурсом, который помогает даже исправлять некоторые ошибки летчиков во время пилотирования.

Также в репортаже был вопрос о сравнении Су-27 и F-16. Ответ был таким: в пользу западного истребителя играет настолько большая дальность обнаружения и захвата целей, что это недостижимо для самолетов советского образца.

А пока западных истребителей в ВСУ нет, то Су-27 несет на себе значительную нагрузку по боевой работе, хотя его ресурс не является безграничным.

Истребители F-16 для Украины

Этим летом ВСУ получат истребители F-16, которые помогут реализовать несколько чрезвычайно важных задач. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, с помощью F-16 Украина усилит противовоздушную оборону, ведь истребители могут сбивать вражеские воздушные цели. Также Украина получит возможности бить по территории РФ при наличии определенной номенклатуры боеприпасов. То есть по оккупантам будет прилетать еще больше.

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